В США назвали причину затягивания конфискации российских активов на Западе Фото: REUTERS

Страны Запада не торопятся конфисковывать активы России, поскольку это может подорвать веру в международные законы, считают в США.

Как пишет The New York Times, идея о конфискации замороженных российских активов все больше поддерживается на Западе, но некоторые чиновники США скептически относятся к ней, поскольку боятся «подрыва веры в систему международных законов и соглашений». Кроме того, отмечает издание, министр финансов США Джанет Йеллен полагает, что арест активов РФ «подорвет доверие к доллару», и другие страны побоятся хранить деньги в американских банках, поскольку они могут быть конфискованы.

Опасения экспертов связаны и с «более высокими рисками экспроприации американских и европейских активов в случае возникновения международного спора». Они также считают, что восстановление Украины после завершения боевых действий существенно превысит сумму, которую готовы дать даже такие богатые союзники, такие как США и страны Европы.

Как писал сайт KP.RU, в январе 2023 года зампредседателя Еврокомиссии Вера Юрова сообщала, что Евросоюз рассматривает возможность конфискации замороженных активов Банка России.

МИД Франции заявлял, что конфискация активов России невозможна без решения суда.