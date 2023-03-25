Ведущий Fox News Карлсон высмеял ложь Байдена о взрывах на «Северных потоках» Фото: REUTERS

В эфире Fox News телеведущий Такер Карлсон сказал, что высказывания Белого дома о произошедшем на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» рискуют стать самой смешной ложью американского правительства за год. Сначала администрация Байдена пыталась обвинить в терактах Путина, а затем, когда поняли, что версия слишком абсурдна, придумали историю о группе украинских диверсантов.

Президент США и все правительственные органы Америки изначально утверждали, что виновен во взрывах на «Северных потоках» президент России. Когда же они поняли, что не могут объяснить, зачем ему это делать, придумали новую версию. Для ее поддержки запустили единый медийный фронт. Но и новая история достаточно абсурдна, отмечает Карлсон.

— Это были украинцы, но не украинцы. Вы же знакомы с теми, кто ежемесячно получает миллиарды долларов американских налогов. Нет-нет-нет. Это были не наши украинские друзья. Они бы никогда этого не сделали. Это были украинцы, которых мы никогда не встречали. Это были мошенники-украинцы, действовавшие против России, но никак не связанные с администрацией Байдена. Это хорошие люди, борющиеся за благородное дело, но делающие это совершенно самостоятельно, без нашей помощи или ведома, — высмеял Такер Карлсон.

Напомним, что Сеймур Херш, американский журналист, обнародовавший результаты расследования о произошедшем на «Северных потоках» заявил, что приказ о взрывах отдал лично Джо Байден.