Песков поддержал мнение Медведева о распространении пиратских копий западной продукции Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что согласен с мнением зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о распространении пиратских копий западной интеллектуальной продукции в интернете.

«Соглашусь. Мы же имеем дело с пиратами – теми, кто нас ограбил, кто захватил наши активы, украл наши активы. Фраза «пиратский контент» уже под другим соусом должна восприниматься», – сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Песков также сообщил, что не скачивает фильмы с торрентов, поскольку не умеет ими пользоваться, однако для него это делают другие люди.

Напомним, ранее Медведев поддержал идею о распространении пиратских копий западной продукции в интернете. По его мнению, ее нужно «разбрасывать по Сети, для тог, чтобы причинить западным компаниям максимальный урон». Политик отметил, что ранее отрицательно относился к пиратству, однако сейчас его точка зрения изменилась.