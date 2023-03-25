Политолог Коньков: Польша бросает вызов Германии внутри иерархии ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Коньков рассказал Lenta.ru, что сегодня уже отчетливо видно, что Польша бросает вызов Германии внутри иерархии Евросоюза. Конфликт этих стран нарастает.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил ФРГ в недостаточной помощи Киеву.

Политический скандал прокомментировал Александр Коньков. Он отметил, что Польша давно находится в состоянии невидимого конфликта с Германией, который все больше становится заметным. Политолог заявил, что Варшава имеет «исторический зуб» как на ФРГ, так и на Россию.

— То, что Польша выискивает все новые предлоги для того, чтобы предъявлять все новые претензии Германии, — это видно уже невооруженным глазом. Я напомню, что в последнее время Варшава активно ставит вопрос о репарациях еще за Вторую мировую войну, — сказал Коньков.

Варшава бросает Берлину вызов в иерархии Евросоюза, отметил политолог. Для этого Польша использует любые поводы раскритиковать поведение Германии как в экономике, так и в политике.