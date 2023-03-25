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НовостиОбщество25 марта 2023 16:13

Нутрициолог Ковылкина поделилась секретами похудения без занятий спортом

Нутрициолог Ковылкина посоветовала худеющим создавать дефицит калорий вместо занятий спортом
Мила ГЕНЬ
Нутрициолог Ковылкина поделилась секретами похудения без занятий спортом

Нутрициолог Ковылкина поделилась секретами похудения без занятий спортом

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чтобы похудеть даже без занятий спортом нужно следить за своим питанием и постоянно поддерживать дефицит калорий. При этом еда должна быть разнообразной и вкусной. Об этом рассказывает РИАМО со слов дипломированного нутрициолога Оксаны Ковылкиной.

При ежедневном переедании не помогут даже тренировки 2-3 раза в неделю и желаемого результата не получится достигнуть, добавила эксперт.

Диетолог Нурия Дианова рассказала Пятому каналу о двух заболеваниях, при наличии которых стоит воздержаться от похудения — онкология и неактивное воспалительное заболевание. Также она отметила, что добиться снижения веса можно только дефицитом калорий.

Заместитель главного врача Видновской больницы поделился главным условием здорового похудения, передает телеканал «360». О важности здорового восьмичасового сна знают все, однако по словам специалиста, важна не только его продолжительность, но и то время, в которое человек ложится спать. Делать это необходимо не позднее 22:00. Именно с этого часа в организме начинает вырабатываться гормон сна — мелатонин. Он необходим для здорового метаболизма. Для похудения также важно ложиться спать в одно время каждый день, в том числе и в выходные.