Нутрициолог Ковылкина поделилась секретами похудения без занятий спортом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чтобы похудеть даже без занятий спортом нужно следить за своим питанием и постоянно поддерживать дефицит калорий. При этом еда должна быть разнообразной и вкусной. Об этом рассказывает РИАМО со слов дипломированного нутрициолога Оксаны Ковылкиной.

При ежедневном переедании не помогут даже тренировки 2-3 раза в неделю и желаемого результата не получится достигнуть, добавила эксперт.

Диетолог Нурия Дианова рассказала Пятому каналу о двух заболеваниях, при наличии которых стоит воздержаться от похудения — онкология и неактивное воспалительное заболевание. Также она отметила, что добиться снижения веса можно только дефицитом калорий.

Заместитель главного врача Видновской больницы поделился главным условием здорового похудения, передает телеканал «360». О важности здорового восьмичасового сна знают все, однако по словам специалиста, важна не только его продолжительность, но и то время, в которое человек ложится спать. Делать это необходимо не позднее 22:00. Именно с этого часа в организме начинает вырабатываться гормон сна — мелатонин. Он необходим для здорового метаболизма. Для похудения также важно ложиться спать в одно время каждый день, в том числе и в выходные.