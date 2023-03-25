Глава Минтранса заявил о планах перевезти в Крым три миллиона пассажиров в период отпусков

В Крым планируется перевезти три миллиона пассажиров в период отпусков Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В период отпусков с 1 мая по 30 сентября в Крым планируется перевезти три миллиона пассажиров, заявил министр транспорта России Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«В направлении Крымского полуострова перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» в летний период планирует предусмотреть курсирование 22 пассажирских поездов. Мы собираемся привлечь дополнительно свыше 400 пассажирских вагонов. В целом собираемся пассажирскими перевозками обеспечим три миллиона пассажиров – это период с 1 мая по 30 сентября», – приводятся слова главы Минтранса на сайте Кремля.

По словам Савельева, движение по Крымскому мосту идет в нормальном режиме, весь транспорт проходит досмотр. Кроме того, в ежедневном режиме работают четыре парома и восемь стоянок для автомобилей, ожидающих переправы.

Кроме того, глава ведомства отметил, что авиакомпании планируют расширить маршрутную сеть. В этом сезоне по небу планируется перевезти 101,2 миллиона пассажиров, уточнил он. Что касается водного транспорта, то в период отпусков им воспользуется 9,5 миллиона пассажиров, добавил министр.

Напомним, ранее Путин одобрил запуск движения небольших и пустых грузовых автомобилей по Крымскому мосту.