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НовостиОбщество25 марта 2023 16:40

Врач Демьяновская назвала возможные причины появления бессоницы

Врач Демьяновская объяснила возникновение бессонницы дефицитом мелатонина
Мила ГЕНЬ
Врач Демьяновская назвала возможные причины появления бессоницы

Врач Демьяновская назвала возможные причины появления бессоницы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская рассказала RT, откуда может появиться бессонница. Врач объяснила, что проблемы со сном встречаются из-за нехватки гормона мелатонина. Также специалист дала несколько советов, как лучше высыпаться и избежать дефицита вышеназванного гормона.

Каждый человек живет по биологическим часам. Они «настроены» так, чтобы спать в темное время суток, когда вырабатывается почти 70% мелатонина. Если происходит сбой в синтезе гормона, появляется бессонница. Причем дефицит находят у троих из четверых сдающих анализы.

— Часто уровень мелатонина снижается из-за стресса, нарушения режима дня и правил гигиены сна. Например, важно следовать циркадным ритмам, то есть отдыхать ночью, а бодрствовать днем. При этом желательно ложиться в одно и то же время и спать каждый день по 7—8 часов, не отсыпаться в выходные за всю неделю. Даже несколько бессонных ночей могут нарушить работу биологических часов, — посоветовала специалист.

Чтобы лучше высыпаться, стоит плотно зашторить окна, а также отключить все источники света. Врач посоветовала не пить чай и кофе после обеда, а за два часа до сна отказаться от жирной и тяжелой пищи.

Врач-психиатр и сомнолог Алексей Мелехин в интервью Пятому каналу предупредил о последствиях бессонницы. Спустя несколько дней без должного отдыха могут появиться тревожность, мания преследования и даже галлюцинации.

Телеканал «360» писал, что бессонница может развиваться весной как один из элементов общего нездорового состояния — наряду с апатией и перепадом настроения. Такое бывает, когда за зиму накапливается недостаток витаминов и накопленная усталость от сезонных простуд.