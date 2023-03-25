Врач Демьяновская назвала возможные причины появления бессоницы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская рассказала RT, откуда может появиться бессонница. Врач объяснила, что проблемы со сном встречаются из-за нехватки гормона мелатонина. Также специалист дала несколько советов, как лучше высыпаться и избежать дефицита вышеназванного гормона.

Каждый человек живет по биологическим часам. Они «настроены» так, чтобы спать в темное время суток, когда вырабатывается почти 70% мелатонина. Если происходит сбой в синтезе гормона, появляется бессонница. Причем дефицит находят у троих из четверых сдающих анализы.

— Часто уровень мелатонина снижается из-за стресса, нарушения режима дня и правил гигиены сна. Например, важно следовать циркадным ритмам, то есть отдыхать ночью, а бодрствовать днем. При этом желательно ложиться в одно и то же время и спать каждый день по 7—8 часов, не отсыпаться в выходные за всю неделю. Даже несколько бессонных ночей могут нарушить работу биологических часов, — посоветовала специалист.

Чтобы лучше высыпаться, стоит плотно зашторить окна, а также отключить все источники света. Врач посоветовала не пить чай и кофе после обеда, а за два часа до сна отказаться от жирной и тяжелой пищи.

Врач-психиатр и сомнолог Алексей Мелехин в интервью Пятому каналу предупредил о последствиях бессонницы. Спустя несколько дней без должного отдыха могут появиться тревожность, мания преследования и даже галлюцинации.

Телеканал «360» писал, что бессонница может развиваться весной как один из элементов общего нездорового состояния — наряду с апатией и перепадом настроения. Такое бывает, когда за зиму накапливается недостаток витаминов и накопленная усталость от сезонных простуд.