Видео поражения позиций ВСУ под Марьинкой показали российские военные

Российские военные поразили позиции ВСУ под Марьинкой

Российские военные показали видео поражения позиций Вооруженных сил Украины в районе Марьинки Донецкой народной республики.

На кадрах, предоставленных военными РИА Новости, видна работа корректировщика и гранатометчиков. Сначала военнослужащие нанесли пристрелочный огонь из гранатомета АГС, после чего с помощью беспилотников была проведена корректировка. Повторный удар расчетов АГС достиг блиндажа ВСУ.

Напомним, ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы России практически полностью освободили Марьинку. По его словам, до полного взятия города под контроль осталось выбить украинские войска только из одного, западного района. Он отметил, что ВСУ продолжают упорствовать, а Киев регулярно присылает в Марьинку резервы.

До этого Пушилин сообщал, что российские войска «перемалывают» ВСУ в Марьинке.