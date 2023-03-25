Россияне рассказали, за какую зарплату согласились бы трудиться на нелюбимой работе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жителей России опросили на тему того, за какую зарплату они были бы готовы остаться на нелюбимой работе. Его результаты показали, что в среднем на такой подвиг решились бы за 189 360 рублей ежемесячно. С итогами исследования ознакомился RT.

Цифры ожидаемой оплаты нелюбимого труда отличаются в зависимости от сферы деятельности. Наименьшие пожелания у специалистов из сферы охраны — 124 080 рублей в среднем. Дальше идет общепит, ритейл, образование, медицина и банковская деятельность. Выше среднего значения оказались ответы строителей, транспортных работников, маркетологов и специалистов сферы промышленности. А самые высокие суммы называли IT-специалисты — 269 520 рублей в месяц в среднем.

Ранее РИАМО писал, что в 16% столичных компаний есть дресс-код или униформа. Единые требования к одежде могут выполнять две функции: создавать корпоративный стиль или защищать самих работников. Во втором случае соискатели чаще отдают предпочтение тем работодателям, кто согласен взять на себя затраты на униформу.