Терапевт Иванова объяснила, зачем потерявшему сознание нужно расстегнуть одежду Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Терапевт Ксения Иванова рассказала NEWS.ru, что человека, который теряет сознание, нужно постараться подхватить и аккуратно положить на бок — если это начало приступа эпилепсии, он не сможет захлебнуться собственными рвотными массами и у него не западет язык.

Любому потерявшему сознание нужен свежий воздух. Чтобы увеличить его количество, необходимо раскрыть окна и расстегнуть на пострадавшем одежду. Если вокруг столпились люди, следует отогнать толпу подальше, шагов на пять, рассказала врач.

Также медик отметила, что если обморок произошел на жаре, то лучше перенести пострадавшего в тень. Помещение будет худшим вариантом. Тому же, кто упал в обморок на морозе, нужно, наоборот, оказаться в тепле.

Самым главным пунктом помощи станет вызов скорой. Самому же упавшему в обморок в последствие следует как можно скорее выяснить причины такого состояния — для этого нужно обратиться к терапевту, неврологу или кардиологу.