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НовостиОбщество25 марта 2023 17:46

Терапевт Иванова объяснила, зачем потерявшему сознание нужно расстегнуть одежду

Таким образом человеку будет поступать больше необходимого свежего воздуха
Мила ГЕНЬ
Терапевт Иванова объяснила, зачем потерявшему сознание нужно расстегнуть одежду

Терапевт Иванова объяснила, зачем потерявшему сознание нужно расстегнуть одежду

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Терапевт Ксения Иванова рассказала NEWS.ru, что человека, который теряет сознание, нужно постараться подхватить и аккуратно положить на бок — если это начало приступа эпилепсии, он не сможет захлебнуться собственными рвотными массами и у него не западет язык.

Любому потерявшему сознание нужен свежий воздух. Чтобы увеличить его количество, необходимо раскрыть окна и расстегнуть на пострадавшем одежду. Если вокруг столпились люди, следует отогнать толпу подальше, шагов на пять, рассказала врач.

Также медик отметила, что если обморок произошел на жаре, то лучше перенести пострадавшего в тень. Помещение будет худшим вариантом. Тому же, кто упал в обморок на морозе, нужно, наоборот, оказаться в тепле.

Самым главным пунктом помощи станет вызов скорой. Самому же упавшему в обморок в последствие следует как можно скорее выяснить причины такого состояния — для этого нужно обратиться к терапевту, неврологу или кардиологу.