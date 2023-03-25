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НовостиПолитика25 марта 2023 18:50

Путин назвал протесты против пенсионной реформы во Франции внутренним делом Парижа

Во всех крупных странах с развитыми экономиками проводятся подобные реформы, заявил глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин назвал протесты против пенсионной реформы во Франции внутренним делом Парижа

Путин назвал протесты против пенсионной реформы во Франции внутренним делом Парижа

Фото: REUTERS

Протесты против пенсионной реформы, прокатившиеся по Франции, являются внутренним делом страны, считает президент России Владимир Путин.

«Это их дело. Это внутреннее дело Франции», – сказал глава государства в эфире телеканала «Россия 24».

По словам российского лидера, во всех крупных странах с развитыми экономиками, где есть рост продолжительности жизни и числа пенсионеров, проводятся подобные реформы.

Напомним, во Франции продолжаются масштабные протестные акции против пенсионной реформы, принятой без голосования в парламенте. Более 3,5 миллиона человек по всей стране вышли на демонстрации против повышения пенсионного возраста.

Возраст выхода на пенсию был поднят с 62 до 64 лет, и у этой идеи так много противников, что организованные профсоюзами регулярные протесты продолжаются в стране уже с середины января, когда законопроект впервые был официально представлен. Теперь митингующие забрасывают силовиков коктейлями Молотова, файерами и петардами. Полиция в ответ применяет шашки со слезоточивым газом, шумовые гранаты и водометы.