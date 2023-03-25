Путин назвал протесты против пенсионной реформы во Франции внутренним делом Парижа Фото: REUTERS

Протесты против пенсионной реформы, прокатившиеся по Франции, являются внутренним делом страны, считает президент России Владимир Путин.

«Это их дело. Это внутреннее дело Франции», – сказал глава государства в эфире телеканала «Россия 24».

По словам российского лидера, во всех крупных странах с развитыми экономиками, где есть рост продолжительности жизни и числа пенсионеров, проводятся подобные реформы.

Напомним, во Франции продолжаются масштабные протестные акции против пенсионной реформы, принятой без голосования в парламенте. Более 3,5 миллиона человек по всей стране вышли на демонстрации против повышения пенсионного возраста.

Возраст выхода на пенсию был поднят с 62 до 64 лет, и у этой идеи так много противников, что организованные профсоюзами регулярные протесты продолжаются в стране уже с середины января, когда законопроект впервые был официально представлен. Теперь митингующие забрасывают силовиков коктейлями Молотова, файерами и петардами. Полиция в ответ применяет шашки со слезоточивым газом, шумовые гранаты и водометы.