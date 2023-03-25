Вкладчики американских банков сняли со счетов 100 миллиардов долларов после краха SVB Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Вкладчики банков Соединенных Штатов сняли со счетов около 100 миллиардов долларов после того, как рухнул краха Silicon Valley Bank (SVB).

Как передает телеканала CNBC News, в совокупности в течение недели после банкротства SVB со счетов было снято 98,4 миллиарда долларов. В тоже время финансовые регуляторы снова заверили общественность в том, что банковской системе ничего не угрожает, отмечается в сообщении.

Отмечается, что министр финансов США Джанет Йеллен, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и более десятка других официальных лиц созвали в пятницу, 24 марта, специальное закрытое заседание по надзору за финансовой стабильностью.

Как ранее писал сайт KP.RU, всего за несколько дней в США обанкротились сразу два крупных банка: калифорнийский Silicon Valley и нью-йоркской Signature Bank. На этом фоне президент страны Джозеф Байден объявил о выработке решения, которое гарантирует, что доллары налогоплательщиков не окажутся под угрозой.