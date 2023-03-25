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НовостиВ мире25 марта 2023 19:18

Вкладчики американских банков сняли со счетов 100 миллиардов долларов после краха SVB

Регуляторы снова заверили в том, что банковской системе ничего не угрожает
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Вкладчики американских банков сняли со счетов 100 миллиардов долларов после краха SVB

Вкладчики американских банков сняли со счетов 100 миллиардов долларов после краха SVB

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Вкладчики банков Соединенных Штатов сняли со счетов около 100 миллиардов долларов после того, как рухнул краха Silicon Valley Bank (SVB).

Как передает телеканала CNBC News, в совокупности в течение недели после банкротства SVB со счетов было снято 98,4 миллиарда долларов. В тоже время финансовые регуляторы снова заверили общественность в том, что банковской системе ничего не угрожает, отмечается в сообщении.

Отмечается, что министр финансов США Джанет Йеллен, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и более десятка других официальных лиц созвали в пятницу, 24 марта, специальное закрытое заседание по надзору за финансовой стабильностью.

Как ранее писал сайт KP.RU, всего за несколько дней в США обанкротились сразу два крупных банка: калифорнийский Silicon Valley и нью-йоркской Signature Bank. На этом фоне президент страны Джозеф Байден объявил о выработке решения, которое гарантирует, что доллары налогоплательщиков не окажутся под угрозой.