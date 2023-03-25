В Подмосковье загорелся металлургический завод «Фрегат» Фото: REUTERS

В Воскресенске Московской области загорелся металлургический завод «Фрегат», об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС.

«На улице Кирова, дом 3, строение 6 произошло возгорание в цехе аккумуляторов», - пояснили в ведомстве.

Пресс-служба уточнила, что здание завода из металлокаркаса.

Как писал сайт KP.RU, 25 марта 2018 года произошло возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, в результате пожара погибли более 60 человек, среди которых было много детей.

Рассмотрение уголовного дела в суде началось в ноябре 2020 года. Вячеслава Вишневского, который возглавлял тогда «Кемеровский кондитерский комбинат», обвинили в даче взятки в размере семи миллионов экс-главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой.

Это позволило реконструировать ТРЦ без разрешения на строительство с нарушением утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания.