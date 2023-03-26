Песков заявил, что Путин очень часто пользуется квартирой в Кремле с начала СВО Фото: REUTERS

Владимир Путин пользуется квартирой в Кремле очень часто с начала специальной военной операции, об этом агентству ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Владимир Путин стал пользоваться квартирой в Кремле «очень часто» с начала специальной военной операции», - сообщил Песков.

По словам Пескова, президент пользуется этой квартирой «по мере загруженности рабочего графика».

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин рассказал о неформальной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в своей квартире в ходе визита последнего в Москву.

«Я пригласил председателя по дружбе перейти в другое помещение – у меня здесь есть квартира... Мы перебрались туда и, сидя у камина и попивая чай, говорили обо всем не спеша», – сообщил российский лидер.

Путин отметил, что Си Цзиньпин широко осведомлен обо всех проблемах актуальной повестки и внимателен к деталям. Кроме того, президент назвал своего китайского коллегу очень интересным собеседником.