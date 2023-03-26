Премьер Моравецкий: Польша выставила ЕС счета на два млрд евро за переданное Киеву оружие Фото: REUTERS

Польша выставила ЕС счета на два миллиарда евро за переданное Украине вооружение и военную технику, об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью радиостанции RMF FM.

«Мы выставили счета на два миллиарда евро, и это очень хорошая новость для Польши...», - сказал Моравецкий.

По его словам, эти деньги Польша потратит на приобретение современного вооружения и военной техники.

«Сумма, которую мы получили от ЕС до сих пор – это порядка 200 миллионов евро, даже меньше, 200 миллионов евро будут к Пасхе», - пояснил премьер.

Как писал сайт KP.RU, 25 марта Моравецкий заявил, что Берлин должен оказывать более активную поддержку украинским властям, отметив, что в ФРГ оказались не так щедры по отношению к президенту Украины Владимиру Зеленскому, как старались показать.

20 марта 2023 года Моравецкий утверждал, что Украина уже перестала бы существовать без помощи Варшавы и Вашингтона.

«Без США и без Польши Украины сегодня уже не было бы … Без участия США Украины уже не было бы», - сказал премьер. При этом он отметил, что вооружения в Европе не хватает.