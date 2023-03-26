El Pais: Зеленский умолял лидеров ЕС дать Киеву как можно больше оружия и в кратчайшие сроки Фото: REUTERS

Президент Украины Зеленский умолял европейских лидеров на саммите ЕС предоставить как можно больше оружия ВСУ в кратчайшие сроки, об этом написали колумнисты газеты El Pais.

«...В европейского саммита, который ...оказался малосодержательным, ...Зеленский умолял лидеров стран ЕС ускорить и нарастить поставки военной техники», - сказано в статье. Журналисты отметили, что на второй год украинского конфликта ЕС начал терять импульс в вопросе помощи Киеву.

«Поставки вооружений сохраняются, но лишь на уровне, который помогает ВСУ сопротивляться, а не дать решительный отпор», - подчеркнули авторы.

Как писал сайт KP.RU, 20 марта 2023 года премьер Польши Моравецкий заявил, что Украина уже перестала бы существовать без помощи Варшавы и Вашингтона.

25 марта 2023 года Моравецкий заявил, что Берлин должен оказывать более активную поддержку украинским властям, отметив, что в ФРГ оказались не так щедры по отношению к президенту Зеленскому, как старались показать.

Ранее Зеленский в интервью японской газете «Иомиури» заявил, что Украина не может начать контрнаступление без дополнительных поставок западного вооружения.