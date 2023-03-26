Пентагон не увидел причин изменить готовность ядерных сил США в связи с размещением Россией ТЯО в Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пентагон не увидел причин для изменения готовности ядерных сил США на фоне планов России по размещению в Белоруссии тактического ядерного оружия.

«Мы видели сообщения о заявлении России...», - заявление Пентагона цитирует агентство Reuters.

В ведомстве подчеркнули, что они не увидели ни причин для изменения готовности ядерных сил США, ни признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.

Как писал сайт KP.RU, ранее российский лидер заявил, что Россия завершает строительство хранилища тактического ядерного оружия в Белоруссии 1 июля 2023 года.

«1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для ТЯО на территории Белоруссии», - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что президент Белоруссии давно ставил вопрос о размещении ТЯО на ее территории.

Он отметил, что Москва не передает Минску свое ядерное оружие, а «делает то, что делали США десятилетиями».