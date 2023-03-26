SpaceNews: Компания Avio подписала контракт на разработку легкой многоразовой ракеты на жидком метане
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Итальянская компания Avio подписала контракт на разработку прототипа легкой многоразовой ракеты с двигателем M10, в качестве компонентов топлива использующего жидкие метан и кислород, об этом сообщило издание SpaceNews.
По данным газеты, финансирование двух программ оценивается в 285,3 миллиона евро, из которых 103,7 миллиона пойдут на создание силового агрегата M60.
Средства на разработки выделили Европейское космическое агентство (ЕКА) и правительство Италии.
Кроме Avio в Европе над проектом метанового ракетного двигателя работает компания ArianeGroup, напомнило издание.
Как писал сайт KP.RU, 17 марта 2023 года стало известно, что правящий совет ЕКА признал невозможным продолжение сотрудничества с российской госкорпорацией «Роскосмос» по миссии ExoMars по исследованиям на поверхности Марса.
В феврале 2023 года в «Роскосмосе» отказались от варианта размещения российских космонавтов на американском корабле Crew Dragon, так как это несло дополнительные риски.
«Это тоже, на самом деле, достаточно рискованная операция», - уточнил Крикалев.
В частности, из-за новых членов экипажа вес корабля будет распределен иначе, а размещение экипажа в нештатных местах несет для него дополнительную угрозу.