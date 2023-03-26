Киев целенаправленно бросает на убой мобилизованных из русскоязычных областей Украины Фото: Александр КОЦ

Киевский режим целенаправленно отправляет на самые тяжелые участки в ДНР мобилизованных именно из русскоязычных областей Украины, об этом РИА Новости рассказали российские военнослужащие.

«В основном большая часть этих документов, которые держу в руках, - погибших, которые шли в атаку на наш укрепрайон», - сообщил военнослужащий.

По его словам, «их гонят волнами, мы постоянно их отбиваем, эти атаки, их просто гонят на убой, их перемалывают каждый день наши ребята».

Он отметил, что их просто уничтожает собственная власть украинская, их собственное командование.

«Постоянная прописка погибших мобилизованных, согласно документам, в основном в Одесской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской областей, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области...», - добавил его сослуживец.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны РФ, сообщило, что армия России на Донецком направлении уничтожила свыше 155 украинских военных, а также три бронированные машины, пять автомобилей и гаубицу Д-30.

«На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск уничтожено более 155 украинских военнослужащих», - сообщил Игорь Конашенков.

В январе 2023 года пленный украинский военный заявил о колоссальных потерях в рядах ВСУ. «Да, колоссальные», - отметил он, отвечая на вопрос о потерях.

Он добавил, что в ВСУ очень много убитых и раненых из-за того, что командование отправляет военнослужащих «на убой», а в армии плохо организована эвакуация раненых.