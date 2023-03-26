МИД Гондураса разорвал дипотношения с Тайванем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МИД Гондураса объявило о разрыве дипломатических отношений с Тайванем, говорится в заявлении МИД, опубликованном в Twitter.

«Госсекретарь по иностранным делам и международному сотрудничеству, по поручению президента республики, проинформировал Тайвань о решении разорвать дипломатические отношения между двумя странами», - сказано в сообщении.

МИД страны подчеркнул, что Гондурас признает существование только одного Китая.

В свою очередь глава МИД Тайваня Джозеф У объявил о прекращении дипломатических отношений с Гондурасом.

Как писал сайт KP.RU, 25 октября 2022 года парламентская делегация Верховной рады Украины торжественно и с помпой прилетела на Тайвань. Это произошло сразу после переизбрания товарища Си в континентальном Китае на третий срок.

Киевская делегация заявила, что Тайвань борется за свою свободу, как и Украина, а потому обе страны являются естественными союзниками. Больше никаких результатов и итогов достигнуто не было.

Напомним, воссоединение континентального Китая со «сбежавшим» островом уже стало одной из стратегических задач нынешнего руководства КНР, о чем было объявлено с трибуны партийного съезда.