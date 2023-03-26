В Екатеринбурге 37-летняя мать убила двоих сыновей и покончила с собой Фото: vk.com

В Екатеринбурге в частном доме на улице Леваневского 37-летняя мать убила двоих детей, а затем покончила с собой, об этом сообщил сайт URAL.KP.RU.

«Женщине было 37 лет. Звали ее Наталия. У нее было трое детей. Со слов сестры, со своим мужчиной Наталия жила в «гражданском браке», - рассказали в статье.

Издание уточнило, что вечером 25 марта женщина убила своих сыновей. Мальчикам было: одному - 4 года, второму – 7 лет.

По словам родных, одного ребенка она утопила, второго – задушила. В это время супруг женщины находился на работе. У Наталии осталась дочь.

Как пояснили журналисты, после совершенного преступления женщина направилась в многоэтажку на улице Технической, где и было обнаружено ее тело. Наталия покончила с собой.

Как писал сайт URAL.KP.RU, 26 декабря 2022 года также в Екатеринбурге в многоэтажке на улице Бажова женщина убила трех своих детей.

Источник издания пояснил, что она убила троих детей. Когда ее нашли, она лежала на их телах. Мы думали сначала, что мертва. Она о случившемся сама написала родным по СМС. В сообщении было сказано, что в детей вселились бесы.

Семья бывшего полицейского Вячеслава Петрова, жена которого обвиняется в убийстве троих детей, отреклась от нерадивой невестки.

Женщина заявляла, что за 10 дней до трагедии «бесов» стал видеть ее муж. Якобы он просил бить его, а также водить хороводы.

28 декабря суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил Петрову в СИЗО на два месяца. Обвиняемая решила воздержаться от попытки оказаться на свободе или под домашним арестом.