В Новосибирской области девушка вышла замуж за полностью парализованного парня и родила ему сына Фото: предоставлено семьей Марущак

Дмитрий Марущак 5 лет назад пережил инсульт. Он не разговаривает и практически полностью парализован: двигаются только голова и частично - правая рука, об этом сообщила сайту NSK.KP.RU Анастасия.

Как пояснила Анастасия, однажды вечером Дмитрий после работы не вышел из спортзала. У молодого человека внезапно оторвался тромб, его нашли лежащим на полу.

«Мне позвонил кто-то из друзей и сказал, что Дима Марущак умер». В тот момент все внутри рухнуло - казалось, что я тоже умерла», - рассказала девушка.

По ее словам, позже она узнала, что Дима жив, но находится в коме и врачи прогнозов не делают.

Через полгода в ноябре 2018 года через общих друзей Настя узнала, что Дима ждет и хочет встретиться.

Настя пояснила, что ребенка они не планировали. Решили, если Бог даст, так тому и быть.

Дмитрий с помощью специальной программы написал пост в соцсетях про отцовство.

«В один мартовский вечер... Молча, со спины, подошла жена. Перед глазами положила тест на беременность. Он показал две полоски! Первые пару секунд был ступор. А затем пришло осознание того, что я скоро стану отцом! Эмоции просто переполняли - это словами не передать!», - написал Дмитрий.

«Это и есть любовь - когда вы вместе пережили испытания, посланные судьбой», - подчеркнула Настя.

Как писал сайт YAMAL.KP.RU, 5 апреля 2022 года обычная поездка на работу едва не стоила жизни салехардцу Сергею Мухину. Утром мужчина ехал по своим делам, как вдруг почувствовал подозрительную боль в районе сердца. Он решил обратиться в городскую больницу и, как выяснилось, не зря.

В медучреждении пациенту сразу же провели все необходимые исследования, был поставлен диагноз - инфаркт. Врачи решили выполнить экстренную операции по восстановлению кровотока инфаркт-связанной артерии, но все пошло не по плану.

В тот момент, когда мы повезли пациента в операционную, произошла остановка сердца. В реанимации были задействованы не только кардиологи, но и реаниматологи, анестезиологи и средний медицинский персонал. В течение пяти минут мы пытались восстановить сердечный ритм, и чудо произошло, - рассказала и.о. завкардиологическим отделением Елена Пыряева.

Сразу после возвращения к жизни пациента направили в операционную, где ему провели стентирование.

Хирург пояснил, что операция длилась около 20 минут. У пациента артерия сердца перекрылась почти на 97% с признаками острого тромбоза.

Когда Сергей очнулся на операционном столе, то он даже не предполагал, что пережил клиническую смерть.

Сам пациент так рассказал об этом, что все произошло настолько быстро, что я даже не успел ничего понять. Просто в один момент я будто заснул, а потом открыл глаза и все уже было хорошо. Я даже не знал, что у меня была клиническая смерть.