Читатели Daily Mail возмутились состоянием армии Британии после обращения генерала Бэрронса к Путину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели Daily Mail возмутились состоянием армии Британии после обращения генерала Бэрронса к Владимиру Путину.

Ранее Бэрронс заявил, что британская армия испытывает нехватку финансирования, из-за чего страдает ее боеготовность. Он обратился к Путину с просьбой предупредить за десять лет, если Россия надумает напасть на Британию.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики. Российский лидер отметил, что тактическое ядерное оружие будет размещено в Белоруссии, не нарушая обязательств по ДСНВ.

Польша выставила ЕС счета на два миллиарда евро за переданное Украине вооружение и военную технику, об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий

Зеленский умолял европейских лидеров на саммите ЕС предоставить как можно больше оружия ВСУ в кратчайшие сроки.

Сенатор Алексей Пушков припомнил президенту США Байдену его насмешливое высказывание о сближении России и Китая. Но теперь, отметил Пушков, Вашингтону не до смеха - Москва сблизилась и с Китаем, и с Ираном.

Немецкий город Баден-Баден столкнулся с поворотным моментом, об этом сообщили в газете Schwaebische Zeitung. Журналисты подчеркнули, что конфликт на Украине и последующие санкции привели к «полному краху», гибели ресторанов, отелей и многочисленных роскошных бутиков.

МИД Гондураса объявил о разрыве дипломатических отношений с Тайванем. В дипведомстве страны отметили, что Гондурас признает существование только одного Китая.