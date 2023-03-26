Гондурас установил дипломатические отношения с Китаем после разрыва с Тайванем

Гондурас признал, что Тайвань является частью Китая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гондурас принял решение о разрыве дипломатических отношений с Тайванем, после чего установил их с Китаем.

О разрыве сообщило министерство иностранных дел (МИД) страны в сети микроблогов Twitter. Во внешнеполитическом ведомстве Гондураса проинформировали, что соответствующее решение принято по поручению президента республики.

В качестве основания для такого решения приводится позиция, что Тайвань – это часть Китая, следовательно, дипломатические отношения следует устанавливать с Пекином, а не с одним из регионов страны.

Позднее китайское агентство "Синьхуа" сообщило, что Китай и Гондурас установили дипломатические связи.

Как ранее писал сайт KP.RU, Китай в 2023 году намерен продолжить решительную борьбу против независимости Тайваня и содействовать воссоединению. Об этом говорится в социально-экономическом плане развития страны на 2023 год, которые опубликовали в рамках открытия парламентской сессии.

В Китае не признают суверенитет Китайской Республики, под контролем которой остается Тайваньский регион. В 2023 году Пекин намерен воссоединиться с ним, однако в документе отмечают, что отношения будут восстанавливать мирным путем.