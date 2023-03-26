Илон Маск оценил Twitter вдвое дешевле ее стоимости при покупке

Илон Маск Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск оценил реальную стоимость компании Twitter в 20 млрд долларов, что следует из расчета выплат по акциям сети микроблогов. Об этом сообщает издание The Information.

В публикации отмечается, что нынешний владелец компании приобрел ее по сумме, более чем вдвое превышающей озвученную – 44 млрд долларов.

Как ранее писал сайт KP.RU, один из акционеров компании Twitter Марк Бейн Раселла подал в суд иск против Илона Маска.

Истец считает, что Маск в установленные законом сроки (10 дней) не проинформировал комиссию по ценным бумагам и биржам США о покупке более 5% акций компании, что позволило ему совершать сделки по более низкой цене.

Согласно сведениям истца, порог в 5% был превышен 14 марта, следовательно, данные в комиссию нужно было предоставить до 24 марта.

Раселла утверждает, что из-за этого инвесторы, которые продали свои акции Twitter между 24 марта и 4 апреля "упустили произошедшее в результате повышение цены акций, так как рынок отреагировал на покупку Маска, и понесли ущерб".