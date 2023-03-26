Главнокомандующий ВМС Норвегии обеспокоен "угрозой" от современных подлодок России

В Норвегии опасаются современных российских подлодок Фото: Минобороны РФ

Современные российские подводные лодки могут представлять "угрозу" стратегическим целям в Соединенных Штатах и Европе. Такое мнение выразил главнокомандующий военно-морских сил (ВМС) Норвегии вице-адмирал Рун Андерсен в эфире телеканала TV2.

"Эти подводные лодки современные, бесшумные и оснащены современными ракетами", - отметил Андерсен.

В сюжете отдельно выделяются атомные подлодки "Северодвинск" и "Юрий Долгорукий", которые действуют в Северной и Южной Атлантике.

Как ранее писал сайт KP.RU, профессор американского Военно-морского колледжа Майкл Петерсон назвал новейшие российские подлодки "критическим вызовом" для Вашингтона. По его оценке, в силе подводного флота Россия превосходит все остальные страны, и является самым большим вызовом, с которым сталкиваются США.

По словам Петерсона, новые российские подлодки в последнее время начали замечать у берегов Америки и стран Европы. Он подметил, что у Вашингтона есть свидетельства развертывания АПЛ России как у побережья США, так и в средиземном море, и это должно вызывать беспокойство.