Си Цзиньпин и Владимир Путин Фото: REUTERS

Китай и Россия возглавили рейтинг стран с наибольшим профицитом торгового баланса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой собственные расчеты на основе сведений национальных статистических служб 60 крупнейших экономик мира.

Экспорт Китая превысил импорт на 877,6 млрд долларов, что позволило занять первую строчку. Следом за Пекином расположилась Москва. Торговый профицит России составил 333,4 млрд долларов. Третьей идет Саудовская Аравия с положительным сальдо в 221,3 млрд долларов.

Пятерку замкнули Норвегия (164,3 млрд долларов) и Австралия (123,1 млрд). В десятку также вошли Катар (97,5 млрд), Германия (85,3 млрд), Ирландия (71 млрд), Малайзия (58,2 млрд) и Нидерланды (56,2 млрд).

Как ранее писал сайт KP.RU, Российская Федерация впервые вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии. Об этом свидетельствуют данные индийского министерства торговли и промышленности. В отчете Минторга Индии сообщается о резком росте товарооборота между странами.

За прошлый финансовый год объем товарооборота составил около 13 миллиардов долларов, а по итогам десяти месяцев 2022-2023 финансового года достиг показателя в 39.8 миллиарда долларов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия за прошедший год значительно повысила свой экономический суверенитет, несмотря на планы Запада разрушить страну. По словам российского лидера, основы стабильности РФ оказались прочными вопреки оценкам недружественных стран.