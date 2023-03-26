Владимир Рогов Фото: СОЦСЕТИ

Житель подконтрольной Киеву части территории Запорожской области устроил самосуд над военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые попытались его избить. Об этом сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, инцидент случился в городе Гуляйполе. Чиновник отметил, что солдаты ВСУ первые проявили агрессию.

"Один из боевиков Зеленского пытался избить местного жителя, но тот дал отпор, забрал оружие, убил обидчика и ранил еще троих его сослуживцев", - уточнил Рогов.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее Рогов сообщил, что Вооруженные силы России сорвали наступление украинских войск в районе города Орехов Запорожской области. По его словам, российские силы поразили 25 целей и более 550 боевиков штурмовых подразделений ВСУ.

Напомним, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков проинформировал, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за сутки 11 бепилотников ВСУ в Луганской и Донецкой народных республика.