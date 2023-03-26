Путин заявил, что Россия не создает военного союза с Китаем

Владимир Путин заявил, что не создает военный союз с Китаем Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала “Россия 24” заявил, что Москва и Пекин не создают военного союза и не угрожают другим странам.

“Это абсолютно не соответствует действительности. Потому что мы ведь не создаем с Китаем никакого военного союза” – сказал российский лидер, комментируя мнение о том, что Россия и КНР якобы создают ось и "угрожают западным странам".

Как писал ранее сайт KP.RU, председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с рабочим визитом в Москву 20 марта 2023 года. Задолго до начала переговоров глав государств, западные СМИ стали публиковать различные прогнозы и предположения относительно характера, тональности и возможных итогов встречи китайского и российского лидеров.

По итогам переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление о расширении работы в научной и энергетической сферах, о военном партнерстве и о принципах построения мира.