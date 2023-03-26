Читатели Newsweek раскритиковали американского военного Ходжеса за призывы к публичным заявлениям по Украине

Ходжес призвал США заявить о желании победы Украины Фото: REUTERS

Читатели американского журнала Newsweek раскритиковали бывшего командующего силами НАТО в Европе Бена Ходжеса за его призывы к увеличению поддержки Киева.

"Чего не хватает, так это того, чтобы президент США его администрация публично заявили: Мы хотим, чтобы Украина победила" – заявил Ходжес, посчитав неуместными заявления Вашингтона о том, что “мы с ними столько, сколько потребуется”.

Один из читателей журнала назвал подобную позицию “безумием”, и призвал Вашингтон стремиться к дипломатическому урегулированию кризиса. “США делают ситуацию хуже, а не лучше для украинского народа” – заявил читатель.

Также в дискуссии некоторые сошлись на том, что слова поддержки и заявления о желании победы Украины в целом означают одно и тоже. Один из комментаторов заметил, что президент Байден “совершенно не в курсе происходящего”.

“Вы можете хотеть все что угодно” – иронично прокомментировал еще один читатель.

Напомним, недавно евродепутат от Ирландии призывала прекратить поставки оружия и не ждать скорой победы Украины. Клэр Дэйли привела заключения экспертов о снижении качества украинской армии, о котором ранее рассказывал сайт KP.RU.