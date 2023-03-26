Морская мина взорвалась под Одессой и повредила прибрежные здания

В прошлом году на берег Одессы в результате шторма выбросило две морские мины Фото: Youtube

Под Одессой во время шторма взорвалась Морская мина. Об этом в воскресенье, 26 марта 2023 года, сообщило украинское издание "Страна.ua". Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям на данный момент не говорило об этом происшествии.

“Под Одессой во время шторма взорвалась морская мина. На размещенных кадрах видно, что повреждены прибрежные здания. Шторм продолжается”, сообщило издание в своем телеграм-канале.

Напомним, в мае 2022 года на один из пляжей Одессы в результате шторма выбросило две морские мины, которые Киев пытался использовать для очередных обвинений России в агрессии на международном уровне.

В начале марта 2022 года ФСБ уже предупреждало об опасности дрейфа установленных Киевом морских мин. С начала военной спецоперации, по информации спецслужб, Украина установила около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. Из-за штормов происходят обрывы тросов, которые соединяют мины с донными якорями. И под воздействием ветра они свободно перемещаются в западной части акватории Черного моря.