Правительство одобрило проект закона о свободной экономической зоне в новых регионах РФ

ОЭЗ планируется создать в новых регионах России Фото: Александр КОЦ

Кабинет министров России одобрил законопроект о свободной экономической зоне (ОЭЗ) в новых регионах России, то есть Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Об этом сообщается на сайте правительства РФ в воскресенье, 26 марта 2023 года.

Указывается, что законопроект, регламентирующий функционирование свободной экономической зоны и деятельность ее резидентов, будет внесен на рассмотрение Государственной думы.

Как писал сайт KP.RU, никаких решений о возможном объединении четырех новых российских регионов в один федеральный округ на данный момент принято не было. Такое заявление в начале марта сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, на данный момент обсуждаются разные варианты.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов предложил для ускоренной интеграции новых регионов объединить их в один федеральный округ, приведя в пример крымский опыт.