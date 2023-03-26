Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за слова о "поражении России"

Поражение России, по мнению Зеленского, станет надежной гарантией от новых агрессий и кризисов Фото: REUTERS

Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его заявление о том, что поражение России “станет надежной гарантией от новых агрессий и кризисов”, которое он недавно выложил в своем обращении к гражданам в Twitter.

Некоторые пользователи посчитали поражение России принципиально невозможным в нынешних обстоятельствах, некоторые увидели в этих словах призывы к усилению поставок оружия для запланированного весеннего контрнаступления, но большинство призвало Зеленского к дипломатическому решению конфликта.

“Стремитесь к миру”, “Не надо надеяться на поражение России, нужно призывать к переговорам” – такими словами пользователи соцсети встретили заявления Зеленского о поражении России.

“Только люди, которые плохо знают историю, могут мечтать о полномасштабном поражении России”, – заметил один из читателей.

Напомним, президент Украины на законодательном уровне запретил переговоры с Россией, тем временем МИД РФ заявлял о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий.