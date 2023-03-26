МИД Германии назвал решение Путина о размещении ядерного оружия в Белоруссии попыткой запугивания

МИД ФРГ осудил решение Путина о строительстве в Белоруссии складов с тактическим ядерным оружием России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МИД Германии назвал решение президента России Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии “попыткой запугивания”. Мнением властей ФРГ поделилось издание Welt, не затронув проблему хранения американского ядерного оружия в самой Германии.

“Сравнение, проведенное президентом Путиным с совместным использованием ядерного оружия НАТО, вводит в заблуждение и не может быть использовано для оправдания шага, объявленного Россией” – заявили в МИД Германии, отдельно отметив, что Белоруссия взяла международное обязательство быть свободной от ядерного оружия.

Напомним, о строительстве хранилища тактического ядерного оружия российский лидер заявил 25 марта 2023 года. По мнению Владимира Путина, строительство будет закончено до 1 июля этого года. Он также отмечал, что данный факт не является нарушением Россией своих обязательств по нераспространению ядерного оружия.

Сайт KP.RU также рассказывал о реакции Пентагона на данное решение. В Вашингтоне не видят причин для изменения готовности ядерных сил США, а также не видят никаких признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие.