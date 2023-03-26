ВС России за сутки уничтожили более 200 бойцов ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ продолжают успешное выполнение боевых задач в ходе спецоперации на Украине Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны РФ в новой ежедневной сводке о ходе проведение спецоперации на Украине сообщило о ликвидации более 200 военных украинской армии на Донецком направлении за прошедшие сутки. В ходе активных действий также было уничтожено девять бронемашин, четыре гаубицы, артиллерийскую систему "Krab" производства Польши и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Суммарно по всем направлениям было уничтожено за сутки до 440 боевиков ВСУ, поражено 84 артиллерийских подразделения, также нанесен удар по живой силе и технике в 128 районах. Также за сутки был сбит вертолет МИ-8 ВСУ, перехвачено семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и сбито 14 украинских беспилотников.

Сайт KP.RU ранее рассказывал, что за год проведения спецоперации качество украинской армии сильно ухудшилось, и поставило под сомнение запланированное Западом контрнаступление весной 2023 года. По мнению некоторых западных аналитиков, ВСУ в ходе конфликта потерял почти всех профессиональных военных, проходивших подготовку в странах НАТО, а суммарные потери Киева находятся в районе 120 тысяч человек.