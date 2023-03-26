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НовостиПолитика26 марта 2023 11:42

ВС России за сутки уничтожили более 200 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Суммарно со всех направлений Киев потерял до 440 военных за сутки
Сергей ЧИКОВ
ВС РФ продолжают успешное выполнение боевых задач в ходе спецоперации на Украине

ВС РФ продолжают успешное выполнение боевых задач в ходе спецоперации на Украине

Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны РФ в новой ежедневной сводке о ходе проведение спецоперации на Украине сообщило о ликвидации более 200 военных украинской армии на Донецком направлении за прошедшие сутки. В ходе активных действий также было уничтожено девять бронемашин, четыре гаубицы, артиллерийскую систему "Krab" производства Польши и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Суммарно по всем направлениям было уничтожено за сутки до 440 боевиков ВСУ, поражено 84 артиллерийских подразделения, также нанесен удар по живой силе и технике в 128 районах. Также за сутки был сбит вертолет МИ-8 ВСУ, перехвачено семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и сбито 14 украинских беспилотников.

Сайт KP.RU ранее рассказывал, что за год проведения спецоперации качество украинской армии сильно ухудшилось, и поставило под сомнение запланированное Западом контрнаступление весной 2023 года. По мнению некоторых западных аналитиков, ВСУ в ходе конфликта потерял почти всех профессиональных военных, проходивших подготовку в странах НАТО, а суммарные потери Киева находятся в районе 120 тысяч человек.