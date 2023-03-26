Жители Ясиноватой: Родственники с украинской стороны умоляют забрать их оттуда хоть на танках

Город Ясиноватая расположен в двух километрах от линии боевого соприкосновения Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Жители населенного пункта Ясиноватая, расположенного всего в двух километрах от линии боевого соприкосновения рассказали о том, что знакомые из подконтрольной Киеву Авдеевки просят забрать их оттуда хоть на танках. С населением пообщался военкор "Комсомольской правды" Григорий Кубатьян.

Эти населенные пункты расположены совсем рядом – даже входили в один район. Поэтому у многих там есть родственники, друзья, знакомые. С ними по возможности поддерживается связь, но линия боевого соприкосновения разделила Ясиноватую и Авдеевку: первая освобождена российскими силами, а вторая – еще нет.

"Родственники, друзья с Авдеевки нам говорят: "Ждем, когда вы нас хоть на танках заберёте отсюда!", - рассказала старшая медсестра городской больницы.

Местные жители признают, что близость района боевых действий создает много угроз для жизни и здоровья – украинские боевики могут и мины-"лепестки" раскидать, и дроны-камикадзе послать, и из "Точки-У" ударить.

Но все это приучило горожан к осторожности. Они стараются быстрее перемещаться по улицам, вешают таблички-предупреждения о минах на улицах и соблюдают прочие меры предосторожности. Подробнее о том, как сейчас живет Ясиноватая, читайте в материале KP.RU.