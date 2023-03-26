Российские бизнесмены подали иски в суд Италии из-за конфискации имущества Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Десять крупных российских бизнесменов, имущество которых оказалось под арестом на территории западных государств, подали исковые заявления в итальянский суд округа Лацио. Они пытаются оспорить решение об удержании их собственности, о чём сообщает газета Corriere della Sera.

Италия заморозила активы 28 предпринимателей из России, общей суммой на 2,7 млрд евро. Адвокаты россиян, которые решили подать заявления в итальянский суд, упирают на то, что арестованное имущество принадлежит не лично этим бизнесменам, а трастам, прибыли которых не относятся к попавшим под санкции гражданам РФ.

Одно из заявлений, поданное представителями Алексея Мордашова, уже отклонили. Также итальянская газета сообщает, что среди десяти бизнесменов, подавших иски в Италии, присутствуют Алишер Усманов и Алексей Мельниченко.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Россия национализировала имущество украинских олигархов в Крыму. Речь идёт только о тех предпринимателях из Украины, которые были уличены в финансировании ВСУ.