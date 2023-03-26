Песков заявил, что долгие переговоры Путина и Си Цзиньпина говорят о настрое и доверии глав государств

Неформальные переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина продолжались 4,5 часа Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил, что очень долгое неформальное общение Владимира Путина и Си Цзиньпина в ходе их встречи в Москве 20 марта 2023 года свидетельствует о серьезном настрое глав государств.

“Безусловно, это неожиданно затянувшиеся мероприятия. Но это говорит о настрое двух руководителей, о доверительном духе и содержательности их общения” – заявил официальный представитель Кремля, комментируя тот факт, что неформальные переговоры глав России и Китая продлились четыре с половиной часа.

Напомним, западные СМИ начали публиковать различные прогнозы и предположения относительно характера, тональности и возможных результатов переговоров председателя КНР с президентом России еще задолго до визита Си Цзиньпина в Москву.

Позже издание Bloomberg назвало визит главы КНР в Москву сигналом Западу о поддержке Китаем курса России. По итогам визита Си Цзиньпина в Москву было подписано совместное заявление лидеров государств “об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху”