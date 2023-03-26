Путин заявил, что поставками оружия Киеву Запад пересек “все красные и даже бордовые линии”

Владимир Путин назвал поставки западного оружия Киеву переходом "красных и даже бордовых линий" Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в эфире программы “Москва. Кремль. Путин” на телеканале “Россия-1” заявил, что поставками вооружений украинской армии переходит все допустимые границы.

“Это они зачинщики этого конфликта и подстрекатели. А сегодня вот еще миллионы боеприпасов передают, технику и так далее” – заявил Владимир Путин, назвав это переходом всех красных, и даже бордовых линий.

Напомним, Великобритания решила передавать Украине снаряды с обедненным ураном. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя эту новость, заявил что совершенно не удивлен, потому что страны Запада давно потеряли ориентиры и даже готовы идти на сознательное нарушение международного гуманитарного права.

Некоторые европейские лидеры открыто призывают переступать красные линии в вопросах поставки оружия Киеву. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что поставки западного вооружения не повлияют на цели спецоперации и их достижение, но приведут к затягиванию конфликта и к более печальным последствиям для жителей Украины.