11-летняя американка обошла Эйнштейна и Хокинга в тесте на уровень интеллекта Фото: Shutterstock

В американском Манчестере нашлась 11-летняя девочка по имени Анвила Патил, которая смогла обойти по уровню интеллекта таких исторических гениев как Альберт Эйнштейн и Стивен Хокинг. Об этом сообщает местное издание Manchester Evening News.

Известно, что юная Патил прошла IQ-тест Общества Менса - организации, которая старается собрать под своим крылом самых умных людей планеты. Результат 11-летней девочки - 162 балла, что выше чем у тех же Хокинга и Эйнштейна.

Согласно данным Менса - средний показатель IQ в мире - 100 баллов, и Патил значительно превысила этот показатель. Общество пригласило девочку вступить в свои ряды. Членство в клубе имеют порядка 20 тыс. человек со всего мира.

Сообщается, что Анвила Патил - дочь семьи академиков. Её отец - консультант в американской Национальной службе здравоохранения, а мать - доктор математических наук.

Ранее KP.RU сообщал о том, что учёные оказались в шоке от того, как быстро глупеют в массе жители США и Евросоюза. Американские учёные сверили данные 400 тыс. тестов на интеллект, и пришли к крайне неутешительным результатам.