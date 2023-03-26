Экс-разведчик ВС США Риттер высмеял заявления Кирби о мирном плане по Украине

В США назвали возможные мирные переговоры нарушением устава ООН Фото: REUTERS

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер высмеял заявления координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби о мирном плане по Украине, предложенном Китаем. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom Риттер вспомнил заявления Кирби о том, что перемирие в данный момент станет "нарушением устава ООН из-за признания российскими территорий, находящихся под контролем ВС РФ".

“Вы только послушайте, что он сейчас сказал. Обратите внимание на ту дерзость, с которой говорит представитель Белого дома. Не стоит забывать, что именно президент США отказался обсуждать любые предложения об урегулировании ситуации, предложенные со стороны России еще до начала обострения” – сказал Риттер.

Как писал сайт KP.RU, мирный план Китая по урегулированию украинского конфликта отверг и президент США Джо Байден. По мнению американского президента, этот план выгоден только России.

Запад рассчитывает на успешное контрнаступление Киева весной 2023 года, которое позволит начать переговоры на более выгодных для Украины условиях. Однако, как отмечают некоторые аналитики, качество украинской армии за год спецоперации сильно упало, и поставило под сомнение проведение контрнаступления ВСУ.

Военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц недавно рассмотрел все возможные сценарии этого наступления, и отметил не только готовность российских военных к пресечению атак ВСУ, но и высокий боевой дух и “боевой азарт” бойцов ВС РФ.