В городе Киреевск Тульской области 26 марта произошел взрыв Фото: соцсети

Названа причина взрыва в городе Киреевск Тульской области 26 марта 2023 года. По предварительной информации, люди получили ранение из-за падения беспилотника, начиненного взрывчаткой. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

“Предварительно произошло падение беспилотника с боеприпасом” – сказал источник агентства.

Позже ТАСС со ссылкой на свой источник уточнил, что речь идет про украинский БПЛА Ту-141 "Стриж", начиненный взрывчаткой.

Что известно про взрыв в Киреевске в Тульской области 26 марта 2023

Как писал ранее сайт KP.RU, в воскресенье, 26 марта 2023 года, в административном центре Киреевского района Тульской области произошел взрыв. По данным Единой дежурной диспетчерской службы МЧС, в результате инцидента двое людей получили осколочные ранения. Один из пострадавших получил медицинскую помощь на месте, другой был доставлен в больницу, но его жизни ничего не угрожает. На месте взрыва образовалась большая воронка.