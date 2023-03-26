Пользователи соцсетей восхитились изображением Папы Франциска в модном пуховике
Фото: REUTERS
Пользователи социальных сетей со всего мира восторжены завирусившимся изображением нынешнего Папы римского Франциска, который смотрится очень стильно и модно в огромном пуховике серебристо-белого цвета. При этом люди массово спорят о том, настоящее ли это фото, или нет.
Это фото Франциска создала нейросеть.
На самом деле фотография Франциска - не настоящее изображение, созданное искусственным интеллектом. Нейросеть «нарисовала» Папу в модном, длинном пуховике в пол, и этот образ крайне не вяжется с обычными для него церковными облачениями.
Дискуссии об истинности этого изображения ведутся не только среди простых пользователей - в спор включились и айтишники, и знаменитости. Например, американская модель Крисси Тейген была уверена, что пуховик настоящий, и заявила о том, что ей не удастся пережить будущее технологий.
Ранее KP.RU сообщал о том, что российским учёным удалось разработать приложение с нейросетью, которое сделает селфи гораздо более полезными. Система по фото сможет определить внешние факторы на человеке, с которыми стоит обратиться к врачу.