Пользователи соцсетей восхитились изображением Папы Франциска в модном пуховике Фото: REUTERS

Пользователи социальных сетей со всего мира восторжены завирусившимся изображением нынешнего Папы римского Франциска, который смотрится очень стильно и модно в огромном пуховике серебристо-белого цвета. При этом люди массово спорят о том, настоящее ли это фото, или нет.

Это фото Франциска создала нейросеть.

На самом деле фотография Франциска - не настоящее изображение, созданное искусственным интеллектом. Нейросеть «нарисовала» Папу в модном, длинном пуховике в пол, и этот образ крайне не вяжется с обычными для него церковными облачениями.

Дискуссии об истинности этого изображения ведутся не только среди простых пользователей - в спор включились и айтишники, и знаменитости. Например, американская модель Крисси Тейген была уверена, что пуховик настоящий, и заявила о том, что ей не удастся пережить будущее технологий.

Ранее KP.RU сообщал о том, что российским учёным удалось разработать приложение с нейросетью, которое сделает селфи гораздо более полезными. Система по фото сможет определить внешние факторы на человеке, с которыми стоит обратиться к врачу.