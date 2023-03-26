Посольство РФ обвинило итальянскую газету Corriere della Sera в разжигании ненависти к русским Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Российское посольство в Италии отправило открытое письмо, адресованное правительству страны, в котором указывает на откровенно провокационную деятельность местной газеты Corriere della Sera, которая разжигает среди итальянцев ненависть к русским. Об этом сообщается в официальном Телеграм-канале посольства.

Поводом для открытого письма стала статья в итальянской газете, в которой Россия и её граждане сравниваются с «фашистской нацией» и «фашистским режимом». Диппредставительство было возмущено подобной публикацией в одной из крупнейших газет Италии, и обвинило издание в открытом разжигании ненависти.

«Если это сознательная провокация, рассчитанная на то, чтобы вызвать возмущение российских граждан, да и миллионов других людей, которые изучали в школе курс современной истории, то вы, безусловно, добились своей цели», - пишут российские дипломаты.

В посольстве уверены, что издание разделяет позицию автора статьи, раз опубликовало её, и указали на то, что газета в первую очередь стремится насаждать ненависть к России в итальянском обществе.

Ранее KP.RU сообщал о том, что несколько крупных российских бизнесменов подали иски в итальянский суд, в попытке оспорить арест своего имущества.