Боррель заявил о новых санкциях против России из-за размещения ядерного оружия в Белоруссии Фото: REUTERS

Европейский союз введёт против России новые санкции, если Москва разместит тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. Глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал это решение, якобы, безответственным, и угрожающим безопасности Евросоюза. Об этом он написал в своих соцсетях.

По словам Борреля, новые санкции в этом случае затронут и Россию, и Белоруссию. Он назвал решение Москвы «безответственной эскалацией», и заявил о том, что Минск может остановить размещение тактического ядерного оружия в любой момент, к чему и призвал президента Александра Лукашенко.

Напомним, размещение ядерного оружия в Белоруссии стало ответным шагом России на решение Великобритании о поставках Киеву боеприпасов с обеднённым ураном, из-за которых тысячи американских танкистов страдали от онкологии. Сербия, которую НАТО бомбили именно этими боеприпасами в 1990-ые годы, до сих пор страдает от огромного числа онкологических заболеваний, преимущественно у детей.

Ранее KP.RU сообщал о том, что британские пользователи социальных сетей упрекнули Запад и Зеленского в неправильных решениях, которые привели к размещению российского ядерного оружия в Белоруссии.