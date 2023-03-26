Российская авиация уничтожила под Авдеевкой группу западных наёмников, фото: Марина Лысцева/ТАСС

Российская авиация уничтожила в боях под Авдеевкой группу боевиков, на военной форме которых обнаружились нашивки польских и грузинских наёмнических отрядов. Среди них также были и украинские силовики. Видео с места событий, снятое бойцами российских штурмовых отрядов, было опубликовано в социальных сетях.

Фото: Кадр видео

Сообщается, что российские штурмовики накрыли окопы ВСУ точным авиаударом. После, когда пехота вошла в уничтоженный укрепрайон, там были обнаружены погибшие солдаты с нашивками с польскими флагами, а также грузинскими шевронами с надписью Georgia national legion. Среди них были немногочисленные бойцы с шевронами украинской армии.

Фото: Кадр видео

Также известно, что выжившие при авиаударе наёмники и украинские силовики были взяты в плен.

Ранее KP.RU сообщал о том, что российские войска успешно отразили две попытки контрнаступлений ВСУ в районе Авдеевки.

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