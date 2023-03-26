Организатор атаки на Брянскую область Денис Капустин объявлен МВД России в розыск Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Предполагаемого организатора террористической атаки на Брянскую область, одного из руководителей так называемого «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина (внесён в России в список причастных к экстремизму и терроризму) объявили в розыск. Его данные появились в розыскной базе данных МВД России.

Капустин - один из предполагаемых организаторов не только теракта в Брянской области, но и покушения на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева.

По данным ФСБ, Капустин был и организатором, и непосредственным участником нападения на Брянскую область. Напомним, в результате этой атаки погибли двое мужчин, два человека были ранены, включая мальчика Федора, впоследствии ставшего известным на всю страну за то что, несмотря на ранение, спас двух девочек от террористов.

Ранее KP.RU сообщил о том, почему украинская военная разведка пыталась убить Малофеева, и как президент Украины Владимир Зеленский запятнал руки детской кровью, прочно связавшись с нацистами из «Русского добровольческого корпуса».