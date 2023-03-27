Ветеран ВС США Дрейвен заявил, что Киев потерпел бы поражение, если бы не воюющие на его стороне солдаты НАТО Фото: Александр КОЦ

Киев не смог бы оказывать какое-либо сопротивление России, если бы не воюющие на стороне ВСУ солдаты НАТО, об этом написал американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен в Twitter.

«Вашингтону не составило труда заставить действующих военных отказаться от своих званий и надеть украинскую военную форму, то же самое касается и других западных союзников», - заявил ветеран.

Дрейвен уточнил, что эта информация никогда не получит официальной огласки, поскольку в случае поражения ВСУ никто из военнослужащих альянса не вернется домой.

«Киев давно бы пал, если бы за него сражались только украинские солдаты. Я не могу поверить, что это до сих пор обсуждают», - подчеркнул он.

Как писал сайт KP.RU, ранее Ноктис Дрейвен заявил, что американские наемники на Украине сражаются не на той стороне.

25 марта 2023 года газета The New York Times сообщила, что наемники из США на Украине конфликтуют между собой и занимаются мошенничеством.

В статье отметили, что «многие наемники борются друг с другом, а некоторые занимались благотворительностью, при этом пытаясь нажиться» на боевых действиях.

Напомним, еще в декабре 2022 года военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, комментируя ситуацию на Украине, рассказал наемники из каких стран участвуют в боевых действиях. По словам журналиста, сейчас их число «превышает все разумные пределы».

Он отмечал, что в основном это прибывшие из США, Канады, Польши, Британии.

«Тут не надо питать себя иллюзией, что мы не можем победить маленькую Украину - мы сейчас сражаемся со всем миром», - резюмировал военкор.