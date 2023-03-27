Yonhap: Пхеньян пустил баллистическую ракету в сторону Японского моря Фото: REUTERS

КНДР пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, об этом сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

«Северная Корея пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря», - говорится в сообщении.

Пока неизвестны, дальность, высота и скорость полета ракеты.

Как писал сайт КP.RU, 14 марта 2023 года КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря.

12 марта Северная Корея выпустила две неустановленных крылатых ракеты.

9 марта Пхеньян запустил баллистическую ракету малой дальности в направлении Желтого моря.

Напомним, что в феврале этого года сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что «никогда наши МБР не возьмут на прицел Сеул. У нас по-прежнему нет желания иметь дело с отребьем Южной Кореи».

Она указала, что США стоит прекратить обманывать мир «болтовней» о том, что они не враждебны КНДР и готовы к диалогу.