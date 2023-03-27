На Запорожском направлении расчет РСЗО «Ураган» уничтожает до восьми целей ежедневно Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Расчет РСЗО «Ураган» Вооруженных сил России уничтожает до восьми целей ежедневно на Запорожском направлении, об этом РИА Новости рассказал командир расчета РСЗО «Ураган».

«В основном поражаем командные пункты, склады с боеприпасами, вражеские колонны. Противник пытается делать вылазки, атаки. Мы успешно их отбиваем и держим все под контролем...», - сообщил командир.

Военнослужащий подчеркнул, что «в среднем семь - восемь раз. Мы находимся на дежурстве и, если команда поступает, сразу выезжаем на огневую позицию и отрабатываем по цели».

Как писал сайт KP.RU, накануне стало известно, что российская авиация уничтожила в боях под Авдеевкой группу боевиков, на военной форме которых обнаружились нашивки польских и грузинских наёмнических отрядов.

Российские штурмовики накрыли окопы ВСУ точным авиаударом. Пехота, вошедшая в уничтоженный укрепрайон, обнаружила погибших солдат с нашивками с польскими флагами, а также грузинскими шевронами. Среди них были немногочисленные бойцы с шевронами украинской армии.

Выживших при авиаударе наёмников и украинских боевиков взяли в плен.